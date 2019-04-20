Kuşadası açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nın batısında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya hazırlandığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Bugün saat 02.30 sıralarında yeri tespit edilen lastik bot, durduruldu. Lastik bottaki 43'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Irak ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçak göçmen, sahil güvenlik botuna alındı. 16'sı kadın ve 22'si çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.