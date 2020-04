Kütahya iftar ve sahur vakitleri: Diyanet 2020 Kütahya imsak iftar ve sahur vakitleri Ramazan imsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 21:16

Kütahya iftar ve sahur saatleri 2020 Kütahya Ramazan imsakiyesi hakkında araştırma yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. 'İftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorularını yönelten vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yayımlanan 2020 Ramazan imsakiyesine erişmek istiyor. Kütahya iftar imsak ve sahur vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek kişilerin, Kütahya iftar ve sahur vakti hakkında araştırmaları sürüyor. Kütahya iftar ve sahur vakti, akşam ezanı saat kaçta? İşte, milyonlarca kişinin merak ettiği iftar ve sahur saatleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler, sahur ve iftar için sofraya oturacaklar. Bu nedenle iftar vakti, sahur vakti ve akşam ezanı saatleri yakından takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında başlayan 2020 Ramazan ayı her yıl 11 gün geriye gitmektedir. Özellikle son 10 yıldır yaz mevsimine yakın dönemlere rastlamış olan oruç ayı yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru gelmektedir. Miladi yıla göre Kameri (Hicri) yılın 11 gün eksiden ya da bir başka deyişle geriden başlaması nedeniyle her yıl başlangıç tarihi değişmektedir. Bu durum aynı zamanda yılın her döneminde oruç tutulmasına da vesile olur.

Kütahya ilinde yaşayan vatandaşlar da Kütahya iftar vakti ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Kütahya için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Kütahya iftar, sahur ve imsak vakitleri Ramazan imsakiyesi!

KÜTAHYA 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Kütahya'da 04:31'e kadar gerçekleşecek.

KÜTAHYA'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Kütahya'da ilk iftar vakti 19:53'te gerçekleşecek.

RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı sabretme, öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tadacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istinaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.