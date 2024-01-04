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Kütahya'da devrilen araç yandı, 1 can kaybı, 2 yaralı

Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 05:23 - Güncelleme:
Kütahya'da devrilen araç yandı, 1 can kaybı, 2 yaralı
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Kütahya'da Orhan Kaçar (33) yönetimindeki 43 ACD 218 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 25. kilometresinde tarlaya devrildikten sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobildeki Samet Yavuz'un (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Özlem Biçer (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Biçer'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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