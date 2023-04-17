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Kütahya'da Emniyet'ten ''Dar Bölge'' uygulaması

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Dar Bölge” uygulamasında 418 şahıs, 172 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 06:21 - Güncelleme:
Kütahya'da Emniyet'ten ''Dar Bölge'' uygulaması
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Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

"15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi, Saat Kulesi Kavşağı, Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı İl Özel İdaresi Önü ve Hisar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 418 şahıs, 172 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, 25 ticari taksi kontrol edilmiş, 12 motosikletin sorgusu yapılmış, 1 aranan şahıs yakalanmıştır.

Denetimlerde 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 6 adet kesici alet, 1 adet plastik cop ele geçirilmiş ve 1 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapılmıştır.

7 şahsa idari işlem tesis edilmiştir. 1 adet hacizli yakalamalı, 1 adet sigortasız ve muayenesiz olmak üzere 2 araç trafikten men edilmiş, 6 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanmıştır.

Yapılan uygulama çerçevesinde başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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