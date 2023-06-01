İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kütahya'da fuhuş operasyonu! Bir kadında HIV virüsü tespit edildi
Güncel

Kütahya'da fuhuş operasyonu! Bir kadında HIV virüsü tespit edildi

Kütahya merkezli 2 kentte düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan kadınlardan birinde HIV virüsü tespit edildiği açıklandı.

1 Haziran 2023 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Kütahya'da fuhuş operasyonu! Bir kadında HIV virüsü tespit edildi
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonda 4 mağdur kadının kurtarıldığı belirtilerek, "Mağdur kadınlardan 'Zeynep' takma adlı Özbekistan uyruklu K.G'nin (27) alınan kan testi sonucundan HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla temaslı olan kişilerin sağlık birimlerine müracaat etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık iki ay süren takip sonucu 23 Mayıs'ta Kütahya ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu adreslerde mağdur kadınlara ait el konulan pasaportlar, fuhuştan kazanılan paraların pay edildiği notların bulunduğu ajanda, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 18 bin 370 lira, 500 dolar, 17 bin som (Özbek para birimi) ve ziynet eşyaları ele geçirilmişti.

Operasyonda, pasaportlarına el konularak tehdit ve şantaj yöntemiyle fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 kadın ekiplerce kurtarılmış, biri Özbekistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si, "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.