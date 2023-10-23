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Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 43 PL 613 plakalı tır, Gediz-Simav kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda Mehmet Emin Uluten'in (82) kullandığı 43 LN 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki Saniye Uluten'in (53), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Uluten, ambulansla kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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