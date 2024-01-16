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Kütahya'da uyuşturucuya geçit yok! 188 tutuklama

Kütahya Valisi Musa Işın, 2023 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 188 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İHA16 Ocak 2024 Salı 01:00 - Güncelleme:
Kütahya'da uyuşturucuya geçit yok! 188 tutuklama
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Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar hakkında bilgiler veren Vali Işın, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken toplumun ve ailelerin büyük destekleri olmadan sorunun çözülemeyeceğini dile getirdi.

Vali Işın, konuşmasında şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 188 kişi tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum; çok iyi iş çıkarıyorlar. Operasyon, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde son derece başarılı bir durumdayız. Ancak bu meseleyi yalnızca biz çözemeyiz, toplumumuzdan ve ailelerden büyük destek istiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını yakından takip etmeli. Meseleyi sadece tutuklamak değil, bu bataklığı kurutmak olarak görüyoruz. Amacımız budur ve bunu hep birlikte çözeceğiz."

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bağımlıların rehabilitasyonu için yeni tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurma çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Işın, yer tespiti aşamasında olduklarını söyledi.

  • zehir operasyonu
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