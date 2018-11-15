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Kütahya'da yapılan FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan D, Sıdıka Ç. ve Tuba Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan S.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütünün, kent merkezindeki 2 ayrı hücre evine dün operasyon düzenlenmiş, soruşturmalar kapsamında Kütahya ve çeşitli illerde haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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