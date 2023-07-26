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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İl Özel İdaresinden de yangın söndürme çalışmalarına 5 dozer, 4 arazöz, 1 bekoloder kepçe ,1 grayder ve 18 personelle destek verildi.

Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Vali Çelik, AA muhabirine, uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının ormanın eteğindeki bir tarladan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Çelik, "Çok şükür ekiplerimizin canla başla mücadelesi sonucu yangın daha fazla alana yayılmadan etrafı çevrildi. Yangını güçlükle kontrol altına alabildik. Önümüzdeki günlerde yangın riski en yüksek seviyede. Vatandaşlarımızdan bu riskli günlerde ormanlara gitmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Ali Çelik, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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