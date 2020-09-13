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Kuveyt Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına başlıyor

Kuveyt Havayolları, 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine yeniden başlayacak.

AA13 Eylül 2020 Pazar 18:38 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:38
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Kuveyt Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta askıya alınan seferlerin 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na başlayacağı ifade edilen açıklamada, uçuşlarda salgına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Kuveyt, Kovid-19 önlemleri kapsamında 11 Mart'ta Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm ticari uçuşları çift yönlü askıya alma kararı vermişti.

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