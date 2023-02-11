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Kuveyt'ten Türkiye'ye destek! 4 saatte 11 milyon doları aştı

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte toplanan yardım tutarı 11 milyon doları aştı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Kuveyt'ten Türkiye'ye destek! 4 saatte 11 milyon doları aştı
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Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

4 SAAT İÇİNDE 11 MİLYON DOLAR GEÇTİ

Kuveyt devlet televizyonunda saat 12.00'de başlatılan kampanya programında, 4 saat içinde 38 binden fazla kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 3 milyon 500 bin Kuveyt dinarını (11 milyon dolar) geçti.

Kampanyaya hayır dernekleri, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağlıyor.

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