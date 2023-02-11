Kuveyt'ten Türkiye'ye destek! 4 saatte 11 milyon doları aştı

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

4 SAAT İÇİNDE 11 MİLYON DOLAR GEÇTİ

Kuveyt devlet televizyonunda saat 12.00'de başlatılan kampanya programında, 4 saat içinde 38 binden fazla kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 3 milyon 500 bin Kuveyt dinarını (11 milyon dolar) geçti.

Kampanyaya hayır dernekleri, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağlıyor.