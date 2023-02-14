Kuveyt'ten Türkiye'ye ziyaret

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, aynı zamanda Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı olan Bağli, Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi tarafından karşılandı.



Kuveyt hükümeti ve halkı olarak büyük yıkıma yol açan depremlerden etkilenen kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'yle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bağli, bölgedeki insani yardım çalışmalarını yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.



Bağli, Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığınca Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran da birçok ülkeden insani yardımların geldiği ancak kardeş ülkeleri bu zor günlerde Türkiye'nin yanında görmenin çok önemli olduğunu söyledi.



Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla düzenlediği yardım kampanyasında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

