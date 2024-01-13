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Kuvvet Komutanlarından yaralanan askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlarının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiğini bildirdi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Kuvvet Komutanlarından yaralanan askerlere ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."

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