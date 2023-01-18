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Kuvvetli lodos: Uçan çatı metro güzergahına düştü!

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 06:46 - Güncelleme:
Kuvvetli lodos: Uçan çatı metro güzergahına düştü!
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Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.

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