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  • Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giriş yaptı! Birçok kentte etkisini sürdürüyor
Güncel

Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giriş yaptı! Birçok kentte etkisini sürdürüyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle birçok şehirde görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giriş yaptı! Birçok kentte etkisini sürdürüyor
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Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, toz bulutunun görüldüğü yerlerde atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranları arttı.

Dünya Sağlık Örgütünün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, İstanbul Üsküdar, Malatya, Edirne Keşan ve Çanakkale Çan'da 100-150 mikrogram olan "hassas" değerlere ulaştı.

Toz taşınımından etkilenen kentler arasındaki İzmir'de de görüş mesafesi düştü. Bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

Uzmanlar, özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu konuda dikkatli olması istendi.

  • toz taşınımı
  • görüş mesafesi
  • hava kalitesi

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