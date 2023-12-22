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Kuzey Ege'de 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 79 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Kuzey Ege'de 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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