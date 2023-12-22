Kuzey Ege'de 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.