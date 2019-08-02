31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6092
  • 6,2174
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Piyasaların hevesi kursağında kaldı

Piyasaların hevesi kursağında kaldı

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü
 

POPÜLER HABERLER

Polisten ibretlik ceza!

Polisten ibretlik ceza!

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA