Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: Operasyonlar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı şehit Günay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

TOKAT: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

MALATYA: Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu.

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi.

DENİZLİ: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ���� — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 22, 2023

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ���� — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 22, 2023

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şâd, makamları âli olsun.



Kederli ailelerimizin, Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun. ����



Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/HGyVNUeKlM — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 22, 2023



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir."

Bakanlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziyede bulundu, yaralı askerler için acil şifa temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Göktaş, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Özhaseki, mesajında, "Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete baş sağlığı diledi. Koca, mesajında "Mekanları Cennet-i ala olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağolsun...



Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 22, 2023

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türklerinin acısı olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin her zaman ve her koşulda ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul Valiliği, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Kederli ailelerimizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU'NDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Ertuğruloğlu mesajında, "Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.