Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi! İhbar ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.