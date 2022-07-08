İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2022 Cuma / 9 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2652
  • EURO
    17,6289
  • ALTIN
    966.721
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Güncel

Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesimi ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 22:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya doğru giden sürücüler, Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya güzergahı genelinde akıcı yoğunluk yaşanıyor, Anadolu Otoyolu'nda ise sadece İzmit'teki viyadük ve tünel bölgelerinde trafik ara ara durma noktasına geliyor.

Kocaeli'de kenti transit geçen araç sayısında normal günlere göre ciddi artış olmasına rağmen trafik akışında aksama yaşanmamasında 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkisi olduğu görülüyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

- İSTANBUL İZMİR OTOYOLU YOĞUN

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa batı gişeleri mevkisinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapan araç sürücüleri, otoyol güzergahındaki dinlenme tesislerine de ilgi gösteriyor.

Tesislerde mola veren çok sayıda tatilci, buradaki sosyal alan ve iş yerlerinde vakit geçiriyor.

Yoğun akıcı trafik gün batımına kadar sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.