Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"KYK borçlarının silinmesi gündemde mi?" sorusuna Erdoğan, "Bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakerelerden sonra inşallah masaya yatıracağız, öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." dedi.