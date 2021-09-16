KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

16 Eylül 2021 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:01

KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı.Bakan Mehmet Kasapoğlu, KYK yurt sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu. Üniversite öğrencilerinin barınacağı devlet yurtlarında asil ve yedek olarak kalmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlığın 'gsb gov tr' resmi sitesinde yayımlandı. Peki KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte GSB ve E-Devlet üzerinden KYK yurt başvuru sonuçları

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarına odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının açıklandığını Twiter üzerinden duyurdu.

KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Eylül ayının 12'sinde sona eren Yurt başvuru işlemleri sonrasında KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek belirlendi. İşte E-Devlet ve GSB üzerinden KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfaları...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (GSB)

E-DEVLET KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ E- DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek ücret 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında artarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.