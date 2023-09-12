Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt kayıtları başlayacak. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler için KYK yurt kayıt işlemleri için gerekli belgeleri haberimizde derledik. KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki KYK yurt kaydı nasıl yapılır? İşte KYK yurt kayıt işlemleri için gerekli belgeler ve kayıt ile ilgili merak edilen detaylar.

KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK kayıtları için e-kayıt sistemini uyguluyor. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet Yurt Kayıt İşlemleri bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ E- DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır.

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.