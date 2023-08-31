6. tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK yurt tiplerinde kriterler; Yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. Peki 6. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir? KYK 6.tip yurt kaç kişilik, fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
KYK 6.TİP YURT KAÇ KİŞİLİK?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir.
6.tip KYK yurtlarında odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.
6. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Türkiye'de bulunan en lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Buna oranla en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 6. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.
Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu
Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet
Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği
7/24 sıcak su
Asansör
Kantin
Çalışma Odası
Dinlenme Salonu / Oturma salonu
Parmak izli giriş-çıkış
Valiz odası
Mescit
TV odası
Kütüphane
Masa Tenisi
Basketbol Sahası
Futbol Sahası
Voleybol sahası
2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 6. tip KYKY yurdunun fiyatı 800 TL, depozito ücreti ise 1093 TL olarak belirlenmişti.
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.
Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.