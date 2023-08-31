6. tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK yurt tiplerinde kriterler; Yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. Peki 6. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir? KYK 6.tip yurt kaç kişilik, fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

KYK 6.TİP YURT KAÇ KİŞİLİK?



KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir.

6.tip KYK yurtlarında odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.

6. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



Türkiye'de bulunan en lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Buna oranla en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 6. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.

Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu

Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

7/24 sıcak su

Asansör

Kantin

Çalışma Odası

Dinlenme Salonu / Oturma salonu

Parmak izli giriş-çıkış

Valiz odası

Mescit

TV odası

Kütüphane

Masa Tenisi

Basketbol Sahası

Futbol Sahası

Voleybol sahası

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 6. tip KYKY yurdunun fiyatı 800 TL, depozito ücreti ise 1093 TL olarak belirlenmişti.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.