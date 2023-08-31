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4 tip KYK yurtları kaç kişilik? 4. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir?

KYK yurt tipleri, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sınıflandırdı. 6 tipten oluşan KYK Yurtlarının ücretleri ise oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. 4. tip KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. Peki 4 tip KYK yurtları kaç kişilik? 4. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
4 tip KYK yurtları kaç kişilik? 4. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir?
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4. tip KYK yurdu özellikleri, yurt başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK Yurtlarının ücretleri oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. Peki 4 tip KYK yurtları kaç kişilik? İşte 4. tip KYK yurdu özellikleri

4 TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

4. tip KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

4. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yurt odaları 2-4 kişilik

Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

7/24 sıcak su

Asansör

Kantin

Çalışma Odası

Valiz odası

Mescit

KYK yurdu kampüste ise sosyal aktiviteler KYK yurt çevresindedir.

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