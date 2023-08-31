KYK yurt tipleri, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sınıflandırdı. 6 tipten oluşan KYK Yurtlarının ücretleri ise oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. Buna göre 3.tip KYK yurdunun fiyatı ne kadar? Tip 3 KYK kaç kişilik? İşte 3. tip KYK yurdu özellikleri

3. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NEDİR?



3. tip KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK yurt tiplerinde kriterler; Yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. 1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır.

Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

7/24 sıcak su

Asansör

Kantin

Çalışma Odası

Valiz odası

Mescit

2 ve 3. tip KYK yurtlarını ayıran genel özellik sosyal faaliyet alanlarının bulunmasıdır.

KYK yurdu kampüste ise sosyal aktiviteler KYK yurt çevresindedir.

TİP 3 KYK KAÇ KİŞİLİK?



KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir.

3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir.

3. tip KYK yurdunun odalarında çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.