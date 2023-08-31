KYK 1. tip yurt özellikleri, yurt başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu, belirlenen kriterler doğrultusunda KYK yurt tiplerini sınıflandırdı. 6 tip KYK yurdu bulunmaktadır ve KYK Yurtlarının ücretleri ise oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. 1.Tip KYK yurdu ise en çok tercih edilen yurt tipidir. Peki KYK Yurtları 1. tip ne demek? 1. tip KYK yurdu kaç kişilik? İşte KYK 1. tip yurt özellikleri

KYK YURT TİPLERİ NEDİR?

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK Yurtları 1. tip ne demek?

1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır. KYK yurt ücretleri ise yurt tiplerine göre

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

YK 1. TİP YURT ÖZELLİKLERİ



Yurt odaları 4-6 kişilik

Banyo ve tuvaletler ortak kullanım

Odalarda çalışma masası, kitaplık, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

Kantin

Dinlenme Salonu / Oturma salonu

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.