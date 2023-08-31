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5. tip KYK yurtları kaç kişilik? 5. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir?

5. tip KYK yurdu özellikleri, yurt başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK Yurtlarının ücretleri oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. Peki 5. tip KYK yurtları kaç kişilik? İşte 5. tip KYK yurdu özellikleri

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
5. tip KYK yurtları kaç kişilik? 5. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir?
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KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir. 5. tip KYK yurdu, ülkemizde bulunan en iyi KYK yurtlarından ikincisidir. Peki 5. tip KYK yurtları kaç kişilik? 5. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

5. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ülkemizde bulunan en iyi KYK yurtlarından ikincisi 5. tip KYK yurtlarıdır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.

Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu

Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

7/24 sıcak su

Asansör

Kantin

Çalışma Odası

Dinlenme Salonu / Oturma salonu

Parmak izli giriş-çıkış

Valiz odası

Mescit

TV odası

Kütüphane

5. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

5. tip KYK yurtları 2-4 kişilik yurtlardır. Yeni yapılan KYK yurtları bu özellikleri taşımaktadır.

4 tip KYK yurtları kaç kişilik? 4. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir?

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