KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir. 5. tip KYK yurdu, ülkemizde bulunan en iyi KYK yurtlarından ikincisidir. Peki 5. tip KYK yurtları kaç kişilik? 5. tip KYK yurdu özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
5. TİP KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ülkemizde bulunan en iyi KYK yurtlarından ikincisi 5. tip KYK yurtlarıdır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.
Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu
Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet
Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği
7/24 sıcak su
Asansör
Kantin
Çalışma Odası
Dinlenme Salonu / Oturma salonu
Parmak izli giriş-çıkış
Valiz odası
Mescit
TV odası
Kütüphane
5. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?
5. tip KYK yurtları 2-4 kişilik yurtlardır. Yeni yapılan KYK yurtları bu özellikleri taşımaktadır.