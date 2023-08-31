2. tip KYK yurdu, devlet yurtlarında kalmak için başvuruda bulunacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1. tip ve 2. tip KYK yurtlar, öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Peki 2. tip KYK yurdu ne demek? 2. tip KYK yurtları kaç kişilik? İşte KYK yurt tipleri ve özellikleri

2. TİP KYK YURDU NE DEMEK?



2. tip KYK yurdu, KYK yurtları içinde ikinci en düşük yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. KYK yurt tiplerinde kriterler; Yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. 1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirlenir.

Kredi Yurtlar Kurumu, belirlenen kriterler doğrultusunda KYK yurt tiplerini sınıflandırdı. 6 tip KYK yurdu bulunmaktadır ve KYK Yurt larının ücretleri ise oda sayısı ve sosyal faliyet alanlarına göre değişmektedir. 1.Tip ve 2. Tip KYK yurdu ise en çok tercih edilen yurt tipidir.

2. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?



2. tip KYK yurtlarında odalar 4-6 kişiliktir.

Banyo ve tuvaletler ortak kullanım

Odalarda çalışma masası, kitaplık, İnternet

Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

Kantin

Dinlenme Salonu / Oturma salonu

2. tip KYK yurtlarının 1. tip yurtlardan farklı olarak sosyal faaliyet alanları olabiliyor.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

YURT TİPİ - DEPOZİTO ÜCRETİ - KYK YURT ÜCRETİ



1. Tip KYK Yurtları 683 ₺ 500 ₺

2. Tip KYK Yurtları 752 ₺ 550 ₺

3. Tip KYK Yurtları 820 ₺ 600₺

4. Tip KYK Yurtları 888 ₺ 650 ₺

5. Tip KYK Yurtları 957 ₺ 700 ₺

6. Tip Kıbrıs KYK Yurtları 1093 ₺ 800 ₺