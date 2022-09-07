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KYK yurt sonuçları açıklandı! e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama

KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 'Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik' dedi. Peki KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

7 Eylül 2022 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
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KYK yurt sonuçları erişime açıldı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği yurt başvuruları sonuçlandı. Birinci faz ilk yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise sıra kayıtlarda. KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." dedi.

KYK yurt sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sonuc.kyk.gsb.gov.tr adresi ve E-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurtlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlrine başlayacak. KYK yurt sıralamasında ismi yedeklerde yer alan öğrenciler ise kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara yerleştirilecekler.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular Kasım ayının ilk haftası gerçekleştirilmişti.

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