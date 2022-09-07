KYK yurt tipleri nelerdir? 1.Tip KYK yurdu ne demek?

KYK yurt tiplerinde kriterler; yurtların fizik özellikleri, odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir. 1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır. Peki KYK yurt tipleri nedir? 1.Tip KYK yurdu ne demek? İşte KYK yurt tipleri ve ücretleri

KYK YURT TİPLERİ NEDİR?

KYK yurt tiplerinde kriterler, yurtların fizik özellikleri , odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların sosyal faaliyet alanlarına göre değişmektedir buna eşdeğer olarak ücretleri de değişmektedir.

6 tip KYK yurdu bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise KYK 1. tip yurtlardan KYK 6. tip yurtlara doğru artış göstermektedir.

1. TİP KYK YURDU NE DEMEK?

1. tip KYK yurt tipi, Yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olanıdır.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK'ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili olarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

KYK yurt tiplerine göre ücretlerin aşağıdaki gibi olması öngörülüyor.

Yurt Türleri - 2021-2022 Dönemi - 2022-2023 Dönemi

Depozito Ücreti - Yurt Ücreti - Depozito Ücreti - Yurt Ücreti

1. Tip 376 TL 275 TL 683 TL 500 TL

2. Tip 410 TL 300 TL 752 TL 550 TL

3. Tip 444 TL 325 TL 820 TL 600 TL

4. Tip 513 TL 375 TL 888 TL 650 TL

5. Tip 547 TL 400 TL 957 TL 700 TL

6. Tip 615 TL 450 TL 1093 TL 800 TL