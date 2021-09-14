14 Eylül 2021 Salı 12:51 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:51

KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversiteli gençlerin barınması için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün KYK yurt başvuruları sona erdi. Şimdi gözler KYK yurt sonuçlarında. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Başvuru sonuçları, Bakanlığın "sonuc kyk gsb gov tr" sitesinden ilan edilecek. KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Kredi yurtlar Kurumu'nda yapılacak yerleştirmelerin sonucuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yayımlandığında haberimizde yer alacaktır.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının, başvuruların tamamlandığı 12.09.2021 tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi sonuç KYK gsb gov tr ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Yurt başvurularında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için geçen yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvuruları da ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler gibi değerlendirilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

SONUÇ KYK GSB GOV TR İÇİN TIKLAYINIZ

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel ve öncelik durumu sorgulanan ancak durumu doğrulanamayan öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.