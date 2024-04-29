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Güncel

Taceddin Kutay ve kızına çirkin saldırı! 6 yaşındaki çocuğu hedef aldı

6 yaşındaki kız çocuğu ile yürüyüş yapan Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay çocuğuyla yolda ilahi söylerken yaşadıkları tacizi paylaştı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
Taceddin Kutay ve kızına çirkin saldırı! 6 yaşındaki çocuğu hedef aldı
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Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, 6 yaşındaki kız çocuğuyla yolda yürürken saldırıya uğradı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaşan Kutay, "6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" diye sordu." ifadelerini kullandı.

Kutay sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Ben öğretiyorum dedim. "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" dedi. Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk.

Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin.

  • Taceddin Kutay
  • çocuk tacizi
  • 24 tv

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