Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, 6 yaşındaki kız çocuğuyla yolda yürürken saldırıya uğradı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaşan Kutay, "6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" diye sordu." ifadelerini kullandı.
6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" Diye sordu. pic.twitter.com/vKWaHy4ImW— Taceddin Kutay (@Taceddin_Kutay) April 29, 2024