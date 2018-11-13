Silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Genel Başkanı Karacan hayatını kaybetti

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete gittiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U.'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı.

Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine giderek inceleme yaptı.