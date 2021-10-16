Latin Amerikalı turistler Türkiye'de kültür turizminin ekonomiye katkısını artıracak

AA 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:07

Deveci, AA muhabirine, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azalmasıyla birlikte Latin Amerikalı turistlerin Türkiye'nin tarihi ve turistik bölgelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Turistlerin ilgi alanlarına dikkati çeken Deveci, "Latin Amerikalı turistler deniz ve kum tatilinden ziyade, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Truva gibi tarihi alanları kültür turizmi misafiri olarak ziyaret ediyor. Ülkemizin kültürel turizm portföyü artırılmalı." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının dünya turizminde derin hasarlar oluşturduğunu ifade eden Deveci, 2022 yılından umutlu olduklarını bildirdi.

Deveci, Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan salgınla beraber yatırımların sekteye uğradığına işaret ederek, "Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte sektör olarak büyük bir şokla karşılaştık. Uçak seferleri iptal edildi, ülkeler dış dünyaya kapılarını kapattı. Alınan tedbirlerle birlikte Ocak 2021'den itibaren sektör yeniden hareketlenmeye başladı. Ocak-eylül aylarında sadece Latin Amerika'dan 39 bin turisti Türkiye'ye taşıdık. Bu Türkiye'deki acenteler arasındaki en yüksek rakamlardan biri." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizm pastasında Latin Amerikalı turistlerin büyük önem taşımaya başladığını vurgulayan Deveci, "Ülkemize gelen Latin Amerikalılar, deniz ve kum tatili yerine kültürel gezilere önem veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deveci, kültür turizminin artırılmasıyla yalnızca sahil bölgelerinin değil, Anadolu'nun da kalkınacağını dile getirerek, Türkiye'de kültür turlarının dört mevsime yaygınlaştırılması ve alternatif turizm alanlarının yaygınlaşması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

- "EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ"

Deveci, Türkiye'nin son dönemde Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiğini ve birçok alanda iş birliği yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"MÜSİAD, ASKON ve DEİK gibi çeşitli STK'ler aracılığıyla Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeye çalışıyoruz. 40 milyar dolarlık turizm sektöründe artık Latin Amerikalılar da önemli bir yer edindi. Ülkemize ciddi oranda döviz girdisi sağlıyoruz. Pandeminin getirdiği zorlu koşullar ortamında ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın mutluluğu içindeyiz."

- "TÜRK DİZİLERİ ÜLKE TANITIMINDA BİRİNCİ SIRADA"

Tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika'da da Türk dizilerinin yoğun şekilde izlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk dizilerini de birer fahri büyükelçilik olarak görüyorum. Ülkemizin tanınırlığı açısından Türk dizileri bir numaralı etken. Bugün Brezilya'nın Amazonlar'ındaki bir eve, bir turizmci olarak giremezken televizyon ve diziler aracılığıyla ülkemizin reklamını kolaylıkla yapabiliyoruz. Ülkelerin bu sebeple yakınlaşması başta turizm olmak üzere, eğitim, sağlık alanlarında da etkileşime neden oluyor."

Fahri Konsolosluğun yanı sıra Uluslararası Eğitim ve Lobi Derneğinin yönetim kurulu üyeliğini de yürüten Deveci, "Paraguay, Meksika, Kolombiya ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerindeki eğitim kurumları ile Türkiye arasında köprü vazifesi kurup, öğrenci değişim programlarına katılmalarını sağlıyoruz. Bu alanda ülkemizin birçok üniversitesiyle bu anlaşmalar yapıldı." dedi.

- DÜNYACA ÜNLÜ KAHVE MARKASI TÜRK PAZARINA AÇILACAK

Latin Amerika'nın önde gelen ihraç ürünlerinden kahvenin Türkiye'de çok sevildiğini ifade eden Deveci, "İş birliklerimizi kahve alanında da sürdüreceğiz. Kolombiya ve Latin Amerika'nın tamamında faaliyet gösteren 'Juan Valdez' adlı premium kahve markasını Türkiye'deki kahve tutkunlarıyla buluşturacağız. Yakın zamanda marketlerde ve online platformlarda satışa çıkacak." diye konuştu.