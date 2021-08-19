Layıkıyla nasıl yazılır? Layıkı mı Layığı mı?

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:38

Layıkıyla (Layığıyla) kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Türkçe'de sert sessiz harfle biten kelimeye ek geldiğinde sondaki harf yumuşar. Bu anlamda Layıkıyla nasıl yazılır? sorusu en çok merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Hemen hemen herkesin ara sıra aklına gelen "Layıkı mı Layığı mı?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. Layıkıyla, Gereğince anlamına gelir. Bu kelime genellikle yanlış yazılmaktadır. İşte TDK'ya göre Layıkı/Layığı kelimesinin doğru yazılışı..

LAYIKIYLA/LAYIĞIYLA NASIL YAZILIR?

Layık veya Layıkıyla kelimesi; olması gerektiği gibi, gereği gibi, gerektiğince anlamına gelir.

Türk Dil Kurumu'na göre imla kılavuzunda doğru yazımı layıkıyla şeklindedir.

Layıkıyla kelimesi genellikle layikiyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı layıkıyla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

layığıyla (Yanlış kullanım)

layikiyle (Yanlış kullanım)

layıkıyla (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Görevini layıkıyla yerine getireceğinden eminim.

İşini layıkıyla yapabilmek için çok emek sarfediyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. En çok sorgulanan sözcük tipleri ise bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir.