‘LGS tercihleri 2019 ne zaman başlıyor? 2019 LGS tercihleri nasıl yapılacak?’ sorularına internette yanıt aranmaya devam ediliyor. Temmuz ayına girilmesiyle on binlerce öğrencideki heyecan da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir ilk yaparak tercih robotunu öğrencilerin kullanımına sundu. Tercih robotunun öğrencilerinin kullanımına sunulmasıyla LGS tercihleri yapılacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

LGS tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak. LGS tercih dönemi için ise sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler toplam üç ayrı alanda 15 okul tercih edebilecek

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMLERİ

1. Nakil Başvuruları: 29 Temmuz – 02 Ağustos

Bu nakil başvuruları döneminde öğrenciler;

– Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3

– Yerel yerleştirme için en çok iki okulu kayıt alanından ve en çok iki okulu aynı okul türünden olmak kaydıyla en çok üç okul seçebilecekler.

– Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ BİLGİ;

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu yoktur.

2. Nakil Başvuruları: 05- 08 Ağustos

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebileceklerdir.

İl – İlçe Nakil Komisyonları:

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurulması gerekmektedir.

GS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

2019 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatili süresi düşürüldü. Ancak yeni düzenleme 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemiyle birlikte tekili olmaya başlayacak. Yani bu yıl yaz tatili yine 13 Hafta olarak uygulanacak. Ve yaz tatili 9 Eylül günü sona erecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Tercih listesi oluştururken;

-MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna giriniz.

-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayınız.

-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayınız.

-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyiniz. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

-İl ve ilçe seçimlerini yapınız.

-Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyiniz.

Örneğin; Yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.50 ile 4.10 olarak belirleyiniz. Yüzdelik dilimi aralığınızı belirlerken en düşük yüzdelik dilimi baz almanız gerekiyor.

Aralığı belirledikten sonra listeleyiniz.

Çıkan listeden okul seçerken;

– İlk iki okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan,

– Üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz.

– Son iki okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayınız.

-Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulları yerine görerek son kararınızı veriniz.

-Tercih ekranları açıldığında üçüncü olarak tercih yapabileceğiniz okul türü pansiyonlu okullardır. Ama bu okul türüne ait okulların hangileri olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.

LİSELERDE EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretim modelinin detaylarını yarın açıklayacak. Bu sistem 2020-2021 eğitim döneminde uygulanacak.

İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları:

-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

-12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

LGS'DE TAM PUAN ALDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde okuyan Ahmet Emre Çelebi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Çelebi, ailesi ve okulunun gururu oldu.

Çelebi,yaptığı açıklamada, sınava düzenli çalışma temposuyla hazırlandığını, yeni nesil sorulara çalıştığını söyledi.

Sınava hazırlanırken sosyal hayatından da kopmadığını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

"Sınavım iyi geçmişti ama birkaç yanlışım çıkar diye de düşünüyordum. Sonucun bu şekilde olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah herkes bu duyguyu yaşar. Öğretmenlerimiz, bu süreçte bize çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Ailem de çok sevinçli. Ailem bana özellikle psikolojik olarak çok destek verdi, onların sayesinde sınava daha rahat girdim.

Onlara da çok teşekkür ederim."