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Libya UMH Başbakanı Sarrac Moskova'dan İstanbul'a geldi

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da geldi.

AA14.01.2020  14:05 - Güncelleme: 14.01.2020  14:23

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

  Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

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Açıklamada, "UNSMIL, Trablus'taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları devam eden diplomatik çabalara bir fırsat vermek için ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Moskova'da imzalanmıştı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

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