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Libya'da selin etkilediği Derne'de Belediye Meclisi feshedildi

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, selin vurduğu Derne'de Belediye Meclisini görevden aldı.

AA19 Eylül 2023 Salı 14:26 - Güncelleme:
Libya'da selin etkilediği Derne'de Belediye Meclisi feshedildi
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Hükümetin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Derne Belediye Meclisinin feshedildiği ve tüm üyeler hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

Karar, Derne'deki selde yıkılan barajların bakımında ihmali olan sorumluların yargılanması talebiyle düzenlenen protestoların akabinde alındı.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele neden olmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sel felaketinde 3 bin 958 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 binden fazla kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

İki barajın yıkıldığı Derne selde en ağır kaybın yaşandığı kent olmuştu. Derne'de dün düzenlenen gösterilerde selde yıkılan barajların bakımını ihmal ettikleri gerekçesiyle sorumluların yargılanması talep edilmişti.

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