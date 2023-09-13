İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9262
  • EURO
    28,998
  • ALTIN
    1653.58
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Libya'daki kasırga Adana'dan son anda döndü: Uzmanından açıklamalar
Güncel

Libya'daki kasırga Adana'dan son anda döndü: Uzmanından açıklamalar

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın Adana'yı vurması halinde de yıkımın aynı olacağını ancak fırtınanın son anda yön değiştirerek Libya'ya gittiğini söyledi.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Libya'daki kasırga Adana'dan son anda döndü: Uzmanından açıklamalar
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta meteorolojik hesaplamalar sonucu yapılan tahminlere göre 11-12 Eylül tarihleri arasında Antalya, Adana ve Mersin'e kasırga uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ TEĞET GEÇTİ, LİBYA'YI VURDU

Ancak ülkemizi son anda teğet geçen kasırga, Libya'yı vurdu. Orta Akdeniz'i vuran Daniel Kasırgası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi. Büyük bir kısmı Derne'de olmak üzere 3 binden fazla kişi fırtına sonrası meydana gelen selde hayatını kaybetti. Binlerce insan ise kayboldu.

"LİBYA'YA BENZER DURUMLAR YAŞARDIK"

Konuyla ilgili Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Zaimoğlu, kasırganın ülkemize vurması halinde yıkım etkisinin Libya ile aynı olacağını belirterek, "Kasırga ülkemizi ve özellikle Çukurova bölgesini vursaydı Libya'ya benzer zararla ve kayıplarla karşı karşıya kalacaktık. Çünkü altyapı olarak da kasırgalar için oluşturduğumuz bir altyapımızın olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Bu nedenle her şartta Libya'ya benzer durumlar yaşamamız muhtemel olurdu. Bu uyarıyı dikkate alarak bu noktadan sonra kasırgaları da bir afet olarak değerlendirmek zorunda olduğumuzu söylemeliyim" diye konuştu.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Afetlerde erken uyarı sistemlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çok erken bir biçimde aslında kasırgayla ilgili uyarı sistemini çalıştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de büyük ihtimalle bu yön değiştirmeyi bir miktar öngörüyordu. Dolayısıyla kasırgada son anda bir değişiklik olacağını gördükleri zaman vatandaşlarımıza daha sistematik bir biçimde uyarılarda bulunurdu. Kasırga yön değiştirmesi ile birlikte dünyada kullanılan önleyici sistemlerden biri olan erken uyarı sistemi, erken uyarı olarak kaldı."

"ÇUKUROVA BÖLGESİ KIŞ AYLARINDA BOL YAĞIŞ OLACAK"

Adana'nın iklim değişikliğiyle birlikte çok sıcak bir yaz geçirdiğine dikkat çeken Zaimoğlu, kış mevsiminin de soğuk geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Zor bir yaz geçirdik, aslında bu yaz sıcaklığını iklim değişikliğine bağlı modellemelerle bekliyorduk. Kış aylarındaki beklentimiz Kasım ayından sonra daha çok yağışların olduğu ve belli bölgelerde de soğuk havanın insan hayatını zorlayabileceği noktalara gelebileceğini gösteriyor. Ocak ayı için İstanbul ve çevresinde kar beklentileri var. Bu kış ayları çok yağışlı geçirmeyi bekliyoruz ama bu yağışlar, kuraklık risklerini sonlandırmaya yetmeyecek. Yaptığımız modellemelerde her zaman sapmalar söz konusu olduğunu göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

  • Daniel Kasırgası
  • Adana-Libya
  • Prof Dr Zeynep Zaimoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.