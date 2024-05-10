Lise öğrencileri yerli ve milli savunma sanayisi ile tanıştı

Çukurca Kaymakamlığı ve 2. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine 2. Hudut Tugay Komutanlığında yerli ve milli savunma teknolojisi ürünleri tanıtıldı.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Mert Kumcu ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, "Umuyoruz ki ileride bu gençlerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı yeni teknolojik silahlar üreterek ülkenin savunmasına katkıda bulunacaklar. Pırıl pırıl, dinamik ve güçlü bir genç potansiyeline sahip olan Türkiye, her anlamda üretim ve geliştirme kapasitesi yüksek bir toplumdur. Bundan dolayı ülke olarak çok şanslı bir milletiz" dediler.

Öğrencileri misafir eden 2. Hudut Tugay Komutanlığı personeli, yerli ve milli savunma teknolojisi ürünleri tanıttı.