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Liselilerin ''Safrantech'' isimli elektrikli aracı TEKNOFEST yarışlarına katılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan 'Safrantech' isimli elektrikli araç, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 14:21 - Güncelleme:
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Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, danışman öğretmenleri koordinesinde 2 ayda "Safrantech" adını verdikleri elektrikli araç tasarladı.

TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak öğrenciler, dereceye girme mücadelesi verecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencileriyle ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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