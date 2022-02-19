Lobin International tarafından 16. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:33

Lobin International tarafından gerçekleştirilen zirve; Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat verdi.Zirve devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin katılımıyla gerçekleşti.Zirvenin sunumunu Wilma Elles üstlendi.



Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu açılış konuşmasında , 35 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 35 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz " dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise ; Türkiye'nin otoboli projesi , Milli Uzay programı , teknoloji odaklı sanayi hamlesinden ve teşvik uygulamaları konuşmasının konu başlıklarıydı. Ceylan ; Türkiye son 20 yılda Dünya da söz sahibi devletler arasında yer aldı. Hükümetimiz liyakatı esas alan kadrolarıyla 21.yüzyılın teknolojisini yakaladı .Coğrafyamızda barışı istiyoruz dedi. Pandeminin Türkiye'yi fırsatlar ülkesi haline getirdiğini anlattı.

KALİTE VE İNOVASYON YETENEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin stratejik ve coğrafi yapısı, yatırımcılara sağlamış olduğu imkânlarla, Dünya'daki pazar payının yükseltilmesine önemli fırsatlar sunuyor. Biz bu fırsatlara dikkat çekiyoruz. Günümüz tam rekabetçi piyasa koşullarında avantaj sağlamak için sadece kalite-maliyet hesapları yetmez. Pazarda kalıcı olabilmek için, AR-GE ekseninde oluşturulacak kalite ve inovasyon yeteneğinin sürdürülebilir olması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için kalite zirvesi Londra'da gerçekleşti. Türk iş dünyasının dünya pazarlarına yönelik pazarlama stratejileri üretime yönelik girişimleri dünya pazarlarında yer almamıza imkân sağlayan müteşebbis ruhu, rekabet gücümüzü artırmaktadır. Sektör temsilcilerinin farkındalık oluşturan projelerine Lobin International tarafından verilecek sertifika ve ödüller önemli pazarlama avantajı sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir."

Zirveye ; T.C. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan , Azerbaycan Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov , Londra Soutwark Belediye Başkanı Sunil Chopra , Londra Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın , Bentaş Bentonit Ceo'su Turgay Ömür , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali , Teska Armatür Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İyice , Arbel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan , Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu , Tradegross yönetim kurulu başkanı Elena Sarıkaya , Meraj Mırzaei ,Moremo Kıds yönetim kurulu başkanı Yusuf katana , Yönetim Kurulu başkan vekili Pervin Katana, Londra Radyo Anadolu yönetim kurulu başkanı Poyraz Veysal Çadır , Paragon's yönetim kurulu başkanı Tacettin Özcan ,Aytac UK başkanı Recep Ercan, Ramsey UK Bilal Gür , Griton iletişim grubu genel müdürü Veysi Dede , Avrupa Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vatan Öz ve Fehim Ustaoğlu katılan isimlerden bazılarıydı.

1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi , tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan " Lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu ve Lob'ın International Londra temsilcisi Poyraz Veysal Çadır koordinasyonunda 35 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.