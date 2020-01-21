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Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu

21.01.2020  23:18 - Güncelleme: 21.01.2020  23:18

Usta Eller Masalı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

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