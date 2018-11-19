Lübnanlı yönetmenin Mevlit Kandiline özel hazırladığı animasyon türündeki kısa film izleyicilerle buluştu

Hayırsever Lübnanlılar tarafından finanse edilen, Wise and Young şirketinin yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin üzerinde Türkiye'den üç boyutlu animasyon uzmanı 12 kişi çalıştı. İstanbul ve Beyrut'taki stüdyolarda çekilen filmde, ayrıca 22 milyon sanal karakter yer alıyor.

Filmin yönetmeni Samer Osman Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam dünyasında gerçekten bir bölünme içinde ve karanlıkta yaşıyoruz. Bu karanlıktan çıkışımız ancak Peygamber Efendimizin ardından bir araya gelmekle mümkün olabilir. Beyazlar, siyahiler, Asyalılar, Araplar, Türkler vesaire. Ancak bir araya gelirsek aydınlık günlere ulaşabiliriz." dedi.

Ramazanoğlu, filmin başlangıç hikayesine de değinerek, şunları anlattı:

"Lübnanlı ilahiyatçı Dr. Wassim Habbal bir rüya gördü. Rüyasında İslam Dünyası bir karanlığın içindeydi ve sadece Hazreti Peygamberin izinde bir araya gelinirse aydınlığa ulaşılabilecekti. Rüyasından sonra Dr. Habbal, İslami değerleri hatırlatmak ve Hazreti Peygambere salat edilmesini sağlamak için 'Kalimah Tayebah' isimli bir Facebook sayfası açtı. Bunun ardından da rüyasını kısa filme çevirebilecek bir isim arıyordu. 7 hafta öncede bir arkadaş beni ona önermiş."

Lübnan asıllı ABD vatandaşı olan Ramazanoğlu, kendisinin Osmanlı ve Türkiye ile olan soy bağlarından dolayı bu rüyayı gerçek görsel bir mesaja çevirecek kişi olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Dr. Wassim istihareye yatıp rüyasını bir film olarak gerçekleştirmeme karar verdi. Böylelikle proje ortaya çıktı." diye konuştu.

Ramazanoğlu, son olarak filmin Hazreti Muhammed'in doğum gününe bianen İslam dünyasına iletilen önemli bir mesaj olması temennisinde bulundu.