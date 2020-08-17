star.com.tr 17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden de galip ayrıldı. Ancak, seçim gecesi ortaya atılan 'şaibe' iddiası ve muhalefetin itirazlarıyla başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.



Avrupa'dan muhalefeti destekler yönde açıklamalar gelirken, Lukaşenko ellerinde istihbari bilgi olduğunu, bazı ülkelerin protestocuları arayarak yönlendirdiğini iddia etti.

Protestocuların ortasında Minsk'teki ordu da dahil birçok nakliye aracı üreten fabrikanın grev yapan işçilerinin yanına helikopterle giden Lukaşenko, burada işçilerle yüz yüze konuştu.

Sözde işçilerin kalbini ve desteğini kazanmaya giden Lukaşenko, işçilerin 'Çek Git' protestosuyla karşılaştı. Ancak, inatçı başkan ısrarla orayı terk etmedi ve konuşmaya çalıştı. Lukaşenko kendisine doğru bağıranlara, sakin bir şekilde, 'Teşekkür ederim. Biraz daha bağırabilirsiniz.' dedi.

SEÇİM İPTALİ TALEBİNİ KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Lukaşenko, muhalefetin yeni bir seçim yapma çağrılarını kesin bir dille reddetti ve hayatta olduğu sürece seçimi 'sonuçlanmış' kabul edeceğini söyledi.

Lukaşenko, 'Seçimimizi yaptık. Beni öldürmedikçe başka seçim olmayacak.' dedi.

Bu açıklamanın ardından kalabalığın öfkesi artınca, Lukaşenko ziyaretini kısa keserek fabrikadan ayrıldı.

star.com.tr