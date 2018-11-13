Lüks otomobilin 30 bin lira değerindeki panelini söküp kaçtılar

Başakşehir’de bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlık olayı iddialara göre şöyle gerçekleşti:

"Pazar günü gece saatlerinde, park halinde bulunan lüks otomobilin yanına motosikletli iki şahıs geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek park halinde bulunan otomobilin ön camını kırarak kapıyı açtı. Otomobilin içine giren şüpheli aracın ön kısmında bulunan gösterge panelini sökmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar ise şüphelilere bağırarak kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler otomobilin gösterge panelini sökmeye devam etti. Yaklaşık 30 saniye içinde paneli söken hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı."

Yaşanan hırsızlık anı ise bir apartman sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sitede güvenlik personelinin olmaması hırsızları cesaretlendirmiş

Site yönetimindeki yaşanan anlaşmazlık nedeniyle güvenlik ihlalinin yaşandığını belirten mağdur Necmi Balcı, "Camın kırılarak gösterge panelinin çalındığı görmüş komşular. Bağırmalarına, ikaz etmelerine rağmen hırsızlar hiçbir şey yokmuş gibi gayret profesyonelce ekranı söküp kaçıyorlar. Komşularımızda o anları kaydetmişler. Arabamızı güvenlik açısından kulübenin yanına koyuyorduk. Ancak site yönetiminde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle güvenliğin yeni yıla kadar görev yapmayacağı afişlere basılarak bütün duvarlara basılmış. Bu da hırsızları cesaretlendirmiş ve nokta atışı yaparak gelip arabamızı seçmişler. Seçtikleri arabaların hayalet ekranı dedikleri gösterge panelini çok para ettiği için 5-10 saniye içerisinde sökerek kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"30 bin lira değerindeki parçayı çalıp 500 liraya satıyorlar"

Çalınan gösterge panelinin 30 bin lira değerinde olduğunu belirten Necmi Balcı, "25-30 bin lira değerinde bir parça. Ancak satarken 500 lira gibi komik bir rakama satıyorlarmış. Komşularımız fark etmese araç içindeki bütün ekipmanları sökeceklermiş’’ şeklinde konuştu.