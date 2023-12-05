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Lütfi Doğan'ın cenazesi Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan'ın cenazesi, Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 15:17 - Güncelleme:
Lütfi Doğan'ın cenazesi Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi
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Doğan'ın naaşı, dün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından İstanbul'a getirildi.

Öğle vakti Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Doğan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Fikri Işık ile bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından merhum için dua edilirken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de tezkiye konuşması yaptı.

Lütfi Doğan'ın cenazesi, daha sonra Süleymaniye Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

- "GERİDE GÜZEL VE ÖRNEK BİR HAYAT BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cenaze namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merhum Lütfi Doğan'a Allah'tan rahmet diledi.

Doğan'ın hem bir ilim adamı hem siyaset adamı hem de fikir adamı olduğunu belirten Yılmaz, "Siyaset camiamıza, Diyanet ve ilim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Geride güzel ve örnek bir hayat bıraktı. Yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler, yaptığı çalışmalar geriye kalmış oldu. Millet olarak başsağlığı diliyoruz. Cenabıallah, mekanını cennet etsin. Yakınlarına da metanet ve başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

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