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M5, DC Temsilcisi Sural'dan ABD'nin en büyük kitapevinde söyleşi ve imza günü

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de yaşayan Beyaz Saray Muhabiri ve M5 Washington DC Temsilcisi gazeteci Anıl Sural, Kopernik Kitap'tan çıkan çalışmasıyla Barnes and Nobles'ta söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi.

8 Ekim 2022 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
M5, DC Temsilcisi Sural'dan ABD'nin en büyük kitapevinde söyleşi ve imza günü
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ABD'nin en büyük kitabevi zincirimin Miami şubesinde yapılan etkinlikte Kopernik Kitap'tan çıkan Neden Geldim Amerika'ya - Amerika'da İz Bırakan Türkler' kitabını imzalayan Sural, okuyucularıyla buluştu.

Amerika'da faaliyet gösteren tek Türk yayınevi olan Kopernik Kitap aracılığıyla düzenlenen etkinlikte ilk kez bir Türk gazeteci Barnes & Nobles'ta söyleşi ve imza günü gerçekleştirmiş oldu.

Gazeteci yazar Anıl Sural 'Barnes and Nobles ile uzun süredir yayınevim Kopernik Kitap üzerinden irtibattaydık. Miami'de yoğun Türk nüfusu olduğu için burayı seçtik. Ünlü kitapevinin tarihinde ilk defa bir Türk gazeteci imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum. Umarım başka Türk gazeteci yazarlar da ABD'de okuyucuyla buluşur' açıklamasını yaptı.

Gazeteci - Yazar, konuşmasının ardından kitabını imzaladı. Kitapları imzaladıktan sonra okuyucularıyla tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Sural fotoğraf da çektirdi.

MİAMİ BELEDİYE BAŞKANINDAN TAKDİRNAME

Gazeteci Yazar Sural etkinlikten önce de Miami Belediyesi tarafından gazetecilik ve yazarlık çalışmalarından dolayı takdirname ile ödüllendirildi.

Sural'a ödülünü Miami Belediye Başkanı Francis Suarez adına Özel Kalemi Jeremy Schwarz takdim etti.

3 ÜLKE 7 ŞEHİRDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kopernik Kitap'tan çıkan kitap için Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Kanada'da olmak üzere çeşitli ülke ve şehirlerde söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının da desteklediği kitap New York, İstanbul, Washington DC, Pittsburgh, Toronto, Orlando ve Miami'de okuyucu ile buluştu.

  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Gazeteci Yazar Sural
  • Kopernik Kitap

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