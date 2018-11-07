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Macaristan'da Türk kültürü tanıtım etkinliği düzenlenecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Kispest bölgesi anaokulu öğrencilerine yönelik Türk kültürü tanıtım programları düzenleyecek.

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Budapeşte'deki Arnyas anaokulunda düzenlenen etkinlikte, YEE'nin Kispest bölgesindeki dört anaokuluna yönelik düzenleyeceği programlar tanıtıldı.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kispest belediyesi ile bölgedeki bir anaokulunda gerçekleştirilen Türk kültürünü tanıtıcı proje hakkında olumlu geri dönüşler aldıklarından dolayı projenin dört okulda daha gerçekleştirileceğini söyledi.

Abdikoğlu, projede yer alacak anaokulu öğrencilerinin, Türk dili, Türk mutfağı ve mangala oyununu yakından tanıma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Etkinliğe Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda ve YEE Budapeşte Müdürü Yakup Gül ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın eşi Prof. Dr. Emel Gülden Oktay da katıldı.

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